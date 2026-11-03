Хотите взять кредит? Эксперт объяснил, как подготовиться к оформлению

С 1 октября Банк России ужесточил ограничения на выдачу рискованных кредитов. На этом фоне ошибки в кредитной истории могут повлиять на решение банка по заявке. Поэтому проверять данные и при необходимости добиваться исправления неточностей стоит за один-два месяца до обращения за займом, рассказал « Газете.Ru » директор по продукту для частных клиентов «Скоринг Бюро» Александр Мельников.

По словам эксперта, теперь доля кредитов наличными для клиентов с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50% не должна превышать 15% от общего объема выдач вместо прежних 18%. Для заемщиков с ПДН выше 80% ограничение сократилось с 3 до 1%.

ПДН показывает, какая часть дохода человека уходит на выплаты по кредитам и другим долгам. При этом отказ в займе не обязательно связан с новыми ограничениями: лимиты рассчитываются по итогам квартала, а каждый банк самостоятельно распределяет выдачи. На решение также влияют доход клиента, его долговая нагрузка и кредитная история.

Неточности в последней могут увеличить расчетную долговую нагрузку. Например, если уже погашенный кредит по ошибке числится действующим или в документах указан неверный остаток задолженности, банк может учесть лишние платежи. В результате заемщик рискует попасть в категорию клиентов с ПДН выше 50%, для которой ограничения стали строже.

Мельников рекомендует начинать проверку кредитной истории за один-два месяца до обращения в банк. Узнать, в каких бюро хранятся сведения о займах, можно через «Госуслуги». В каждом бюро кредитный отчет предоставляют бесплатно дважды в год.

При проверке стоит убедиться, что закрытые кредиты отмечены как погашенные, суммы задолженности и платежей указаны верно, а в истории нет незнакомых договоров, заявок или ошибочных отметок о просрочках. При этом удалить можно только недостоверные сведения: информацию о реальной просрочке исправление не уберет.

Если обнаружена ошибка, заявление можно направить непосредственно в бюро кредитных историй или кредитору, который передал неверные данные. Обращаться к посредникам не требуется: платные услуги по исправлению кредитной истории не ускоряют установленную процедуру.

По словам эксперта, бюро должно рассмотреть обращение в течение 20 рабочих дней, а кредитор — ответить на запрос бюро в течение 10 рабочих дней. Для подтверждения своей позиции заемщику могут понадобиться справка о погашении кредита, банковские выписки или договор. Если речь идет о мошенничестве, пригодится документ из полиции.

Если кредитор не признает ошибку и настаивает на достоверности переданных сведений, заемщик может обратиться в Банк России или в суд. Однако гарантировать исправление к определенной дате нельзя.

Ранее сообщалось, что золото будет расти в цене в долгосрочной перспективе.