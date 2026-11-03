Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала видеозапись протестов в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. На опубликованных кадрах слышно, как участники событий, включая представителей украинских властей, говорят по-русски. Дипломат заявила, что языковой закон на Украине «работает в полную мощь».

В своем Telegram-канале Захарова обратила внимание на видео, на котором слышны русская речь и нецензурные выкрики. По данным ТАСС, на одной из записей на русский язык также переходит глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов. Комментируя происходящее, представитель МИД добавила: «Слухайте, громадяни» («Слушайте, граждане»).

Ранее украинское издание «Страна» сообщило о протестах у частного дома в Петропавловской Борщаговке. По данным СМИ, там находились мобилизованные и военнослужащие, самовольно покинувшие свои части. Сообщалось, что в подвале удерживали около 40 человек, а собравшиеся у здания местные жители требовали их освободить.

По информации украинских СМИ, прибывших медиков сначала не пропускали внутрь. Когда протестующие попытались открыть ворота, против них применили слезоточивый газ. После того как ситуация получила огласку, скорой помощи разрешили забрать четырех человек со следами побоев. Один из них, как сообщалось, находился в тяжелом состоянии.

Позднее полиция заявила, что в доме размещались военнослужащие Национальной гвардии Украины. Командующий Нацгвардией Александр Пивненко сообщил, что четверо заболевших были военнослужащими, самовольно покинувшими службу. Он также подтвердил, что в здании находились мобилизованные.

До этого сообщалось, что Собянин сообщил о сбитых БПЛА над Подмосковьем.