Эксперт назвала допустимое время на домашние задания для школьников

Эксперт Лебединская: первоклассникам не должны задавать домашнюю работу

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Андрей Каманин]

Время выполнения домашних заданий должно зависеть от класса: для учеников 2–3-х классов оно не должно превышать 1,5 часа, а для старшеклассников — 3,5 часа. Первоклассникам домашнюю работу не задают. Об этом РИА Новости сообщила доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

По словам эксперта, превышение этих временных нормативов может указывать на чрезмерную учебную нагрузку. Для учеников 4–5-х классов предусмотрено до двух часов на домашние задания, для 6–8-х классов — до 2,5 часа.

Также установлены ограничения на недельную учебную нагрузку. При пятидневке она не должна превышать 32–33 часа в 7–9-х классах и 34 часа в выпускных классах.

При шестидневной учебной неделе допустимый максимум составляет 35 часов для семиклассников, 36 часов для учеников 8–9-х классов и 37 часов для старшеклассников.

Ранее сообщалось, что умные спортплощадки выводят занятия на новый уровень доступности.

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