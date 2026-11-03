«Ахмат» провел перестановку на тренерском мостике: Гусев сменил Черчесова

Ролан Гусев назначен главным тренером «Ахмата» вместо Станислава Черчесова

Культура и спорт

Фото: [ФК «Динамо»]

Грозненский «Ахмат» сообщил о расставании со Станиславом Черчесовым и назначении главным тренером Ролана Гусева.

Соглашение с 63-летним Черчесовым расторгнуто по взаимному согласию сторон. Опытный специалист пришел в команду в августе прошлого года. В минувшем сезоне Черчесов создал в Грозном боеспособный коллектив, но в этом году не задалось. После поражения от московского «Динамо» (0:2) «Ахмат» опустился в зону вылета. Команда набрала в 13 турах 11 очков.

Ролан Гусев во второй половине прошлого сезона успешно руководил «Динамо» после отставки Валерия Карпина, но руководство бело-голубых не стало продлевать с ним контракт. В нынешнем чемпионате работу Гусеву предлагал воронежский «Факел», но специалист предпочел более статусный «Ахмат».

Ранее портал «Подмосковье сегодня» подвел итоги 13-го тура РПЛ.

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