Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Забайкалье
РЕН ТВ: в Забайкалье автомобиль сбил животное и перевернулся, водитель погиб
В Агинском округе Забайкальского края водитель Toyota Wish погиб после наезда на животное и опрокидывания автомобиля. Двух пассажиров доставили в больницу, сообщили в региональной Госавтоинспекции, пишет РЕН ТВ.
В Забайкальском крае автомобиль Toyota Wish сбил животное и перевернулся. В результате аварии погиб водитель, еще два человека получили травмы.
ДТП произошло в Агинском округе. По предварительным данным Госавтоинспекции, за рулем иномарки находился мужчина 1961 года рождения. После наезда на животное машина опрокинулась.
Водитель скончался на месте происшествия. Двух пассажиров скорая помощь доставила в больницу.
Обстоятельства аварии уточняются.
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