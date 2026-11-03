Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Забайкалье

В Агинском округе Забайкальского края водитель Toyota Wish погиб после наезда на животное и опрокидывания автомобиля. Двух пассажиров доставили в больницу, сообщили в региональной Госавтоинспекции, пишет РЕН ТВ.

В Забайкальском крае автомобиль Toyota Wish сбил животное и перевернулся. В результате аварии погиб водитель, еще два человека получили травмы.

ДТП произошло в Агинском округе. По предварительным данным Госавтоинспекции, за рулем иномарки находился мужчина 1961 года рождения. После наезда на животное машина опрокинулась.

Водитель скончался на месте происшествия. Двух пассажиров скорая помощь доставила в больницу.

Обстоятельства аварии уточняются.

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