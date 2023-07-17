Лев Лещенко поставит мюзикл на музыку композитора из подмосковного Домодедова

Народный артист России Лев Лещенко заявил, что собирается поставить мюзикл по мотивам произведений Ивана Тургенева. Музыку для проекта написал Владимир Бородин из Домодедова.

Как рассказал певец, с подмосковным композитором он познакомился случайно. Сначала он с супругой прослушал несколько песен Владимира Бородина, после чего Лещенко набрал номер его телефона. Лев Валерьянович глубоко сожалеет, что плодотворное сотрудничество было прервано трагической кончиной композитора. И будущая постановка мюзикла станет данью памяти коллеги по творческому цеху.

Владимир Бородин с середины 1990-х годов поработал с таким известными музыкантами, как Николай Носков, Алексей Глызин, Григорий Лепс и другими. Погиб в 2018 году в автокатастрофе в городском округе Солнечногорск.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Серпухове выступит джазовый ансамбль Федора Андреева.