Певец Расторгуев вспомнил случай, когда при угрозе смерти заставил себя выйти на сцену

Весьма нередко звездам приходится рисковать собственной жизнью и идти на необдуманные поступки ради того, чтобы порадовать любимого зрителя, иногда даже выходя на сцену сразу после тяжелых операций. Народный артист РФ Николай Расторгуев рассказал, почему не смог отказаться от выступления в тяжелый послеоперационный период. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, долгое время певец боролся с прогрессирующим заболеванием почек, которую врачи не обнаружили у артиста на ранних стадиях. Певцу необходима была пересадка органа, и он несколько лет ждал в очереди, пока ему найдут донора. После удачной операции Расторгуеву врачи запретили какую-либо концертную деятельность в течение полугода.

Артист добавил, что тем не менее процедура была выполнена шестнадцать лет назад, в апреле, а уже 12 июня он вышел на сцену.

По его мнению, после этого выступления лечащие врачи артиста отчитали и заставили пройти дополнительное обследование, которое не показало каких-либо патологий.

Ранее стало известно, что предпочитают есть и пить в группе «Любэ» во время выступлений.