Стало известно, что предпочитают есть и пить в группе «Любэ» во время выступлений

На каждое свое выступление группа «Любэ» обычно запрашивает сумму в 150 тыс. на питание и напитки. О том, что именно предпочитает солист Николай Расторгуев и его команда, рассказал портал «Абзац».

Коллектив берет за свои услуги от 5 до 8 млн руб. за час. При этом организаторам приходится закладывать и дополнительные расходы. К примеру, аренда музыкальной аппаратуры обойдется еще в 700 тыс. Бытовой райдер обходится в среднем еще в 150 тыс. руб. Сам Расторгуев включает в свои требования питание в виде обезжиренного кефира, овсяных хлопьев, йогурта, сахарозаменителя, овощей и фруктов. Единственным вредным продуктом в этом списке является только бутылка виски Johnnie Walker Black Label.

Музыканты из коллектива обходятся более скромными запросами. Им необходимо предоставить перед концертом перекус в виде пиццы с сыром и колбасой, а из напитков они предпочитают водку и темное пиво.

Ранее в прессе появлялся рассказ о райдере телеведущей и актрисы Екатерины Варнавы. При выезде за пределы Москвы она требует проживание в пятизвездочном отеле и суточные в размере 10 тыс. руб. На площадке для выступления ей необходимы красное и белое вино, а также бутылка шампанского и легкие закуски. Там также должна быть опция заказа в любой момент горячих блюд.