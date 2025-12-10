Певица Анита Цой выступила в костюме покемона, забыв сценические наряды в другом городе

Новогодняя суета для артистов — это не только блеск софитов и аплодисменты, но и бесконечные переезды, где даже у самых опытных звезд может случиться досадный прокол. Певица Анита Цой как-то раз столкнулась с настоящим кошмаром гастролера: обнаружилось, что весь коллектив забыл в другом городе свои сценические костюмы. Для артиста, чей образ на сцене тщательно выверен, а костюм сшит по индивидуальной мерке, такая ситуация кажется безвыходной. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Однако именно в эти моменты рождаются самые запоминающиеся истории. Вместо паники команда стала искать любой возможный выход и неожиданно обнаружила на территории, где должен был пройти концерт, набор ростовых костюмов покемонов. Решение было принято мгновенно. Выступление в этих громоздких и забавных нарядах превратилось в уникальное шоу, подарившее и артистам, и зрителям невероятный заряд позитива и общее ощущение праздничного чуда. Как призналась Цой, увидеть ее в образе покемона — зрелище действительно редкое.

Теперь, отправляясь в тур, певица в первую очередь проверяет не наличие косметики или аксессуаров, а именно упакованные костюмы. Этот курьезный случай стал для нее и команды лучшим напоминанием о том, что даже из, казалось бы, катастрофической ситуации можно извлечь пользу, превратив потенциальный провал в яркое и незабываемое событие, которое сближает артистов с залом гораздо сильнее, чем самый безупречный, но привычный номер.

Ранее певец Шура признался, что полицейские приняли его в Новый год за представителя древнейшей профессии.