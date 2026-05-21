«Сядешь — не встанешь». Новый ГОСТ на унитазы вводит 16 типов вместо трёх

Росстандарт принял новый ГОСТ на унитазы и другие санитарные приспособления, он вступает в силу с июня. Об этом со ссылкой на электронную базу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (ЧРосстандарт) сообщает РИА Новости .

В отличие от предыдущей версии ГОСТа, действовавшей с 2018 года и выделявшей всего три типа унитазов (напольные, настенные и детские), новая редакция предлагает гораздо более детальную градацию — теперь их насчитывается 16 видов.

Классификация проводится по следующим параметрам:

способ установки: напольные или подвесные;

конструктивные особенности: компакт, моноблок, приставные модели;

тип омывания чаши: ободковые, безободковые, с душевым смывом;

расположение выпускного патрубка;

вариант монтажа: скрытый или открытый;

целевая аудитория: детские, стандартные, предназначенные для маломобильных групп населения.

Кроме того, разработчики смягчили некоторые геометрические требования. Если ранее высота стандартного унитаза от пола до верхнего края борта жестко фиксировалась на отметке 40 сантиметров, то теперь допустимый диапазон расширен — от 38 до 42 сантиметров. Аналогично изменились нормы для высоты гидравлического затвора: вместо строгих 6 сантиметров допускается значение от 5 до 7 сантиметров.

Новый ГОСТ начнет применяться с 1 июня текущего года.

