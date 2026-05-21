«Просто лежал у воды». Тело 55-летнего мужчины найдено на заливе Терпения

На побережье залива Терпения в Поронайском районе найдено тело 55-летнего мужчины.

Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления, Поронайский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области уже инициировал доследственную проверку.

При осмотре места происшествия следователи не выявили признаков, указывающих на насильственный характер смерти. Чтобы точно определить причину гибели человека, назначено судебно-медицинское исследование. Окончательное процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

