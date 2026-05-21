«Кровавый самосуд у ручья». Жительницу ЮАР избили доской и утопили из-за подозрения в колдовстве

В Южно-Африканской Республике трагически погибла 75-летняя местная жительница. Как сообщает издание Daily Star, она стала жертвой самосуда: ее избили и утопили, заподозрив в занятиях магией.

Трагедия произошла 17 мая в населенном пункте Нгкобо. По информации правоохранительных органов, родственники пожилой женщины вывели ее из дома и принудительно проводили к расположенному неподалеку ручью.

Согласно полицейскому протоколу, у воды пожилой женщине предъявили обвинение в колдовстве. После этого нападавшие нанесли ей удары доской, а затем утопили.

Позднее тело потерпевшей обнаружили у ручья. Судебно-медицинское исследование зафиксировало многочисленные травмы головы и лица, а также следы удушения на шее. Подозреваемые в совершении преступления скрылись. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по их установлению и задержанию.

