Россиян предупредили о риске снижения пенсии из-за «серых» зарплат

Получение неофициальной («серой») заработной платы в перспективе способно уменьшить объем пенсионных выплат. Причина кроется в том, что работодатель перечислял страховые взносы исключительно с легальной (минимальной) части дохода. Данный фактор оказывает прямое воздействие на величину индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Об этом в интервью ТАСС сообщила Екатерина Медякова, эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии.

Если сотрудник получал лишь часть зарплаты легально, а остальное — наличными «в конверте», то отчисления на страховую часть пенсии и налог на доходы физических лиц (НДФЛ) производились только с «белого» минимума.

«Годы работы в этому случае будут учтены, но индивидуальный коэффициент (ИПК) будет меньше возможного, что снизит размер пенсии», — пояснила специалист.

Кроме того, Медякова обратила внимание на нюансы работы по договору подряда или соглашению о возмездном оказании услуг. В такой ситуации запись в трудовую книжку также не вносится. Более того, заказчик не осуществлял перечисление страховых взносов по подобному договору, вследствие чего данный период трудовой деятельности исключается из расчета стажа.

Самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям также следует помнить о правилах формирования пенсионных прав. Для того чтобы годы работы были включены в расчет пенсии, необходимо добровольно уплачивать фиксированные взносы.

