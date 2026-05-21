Школьников могут отправить на каникулы досрочно из-за смертельной жары в классах

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил завершить учебный процесс досрочно, не дожидаясь официальных дат. Причина — аномальная жара, из-за которой занятия в душных классах становятся опасными для здоровья. Об этом сообщает РИА Новости .

Как пояснил Гриб, до планового окончания учебы осталось всего несколько дней, поэтому досрочный роспуск не нарушит образовательную программу, но позволит избежать тепловых ударов у детей и учителей. Он отметил, что открытые окна не охлаждают помещения, а кондиционеры есть далеко не в каждой школе, из-за чего риски особенно высоки для младших классов.

Это заявление прозвучало после того, как Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности. В Москве и Московской области до субботы сохранится аномальный зной: среднесуточная температура превышает климатическую норму на семь-девять градусов. Решение о возможных досрочных каникулах пока остается за муниципальными властями.

