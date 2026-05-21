Школьников могут отправить на каникулы досрочно из-за смертельной жары в классах
Фото: [mediabankmo.ru/Дмитрий Алексеенко]
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил завершить учебный процесс досрочно, не дожидаясь официальных дат. Причина — аномальная жара, из-за которой занятия в душных классах становятся опасными для здоровья. Об этом сообщает РИА Новости.
Как пояснил Гриб, до планового окончания учебы осталось всего несколько дней, поэтому досрочный роспуск не нарушит образовательную программу, но позволит избежать тепловых ударов у детей и учителей. Он отметил, что открытые окна не охлаждают помещения, а кондиционеры есть далеко не в каждой школе, из-за чего риски особенно высоки для младших классов.
Это заявление прозвучало после того, как Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности. В Москве и Московской области до субботы сохранится аномальный зной: среднесуточная температура превышает климатическую норму на семь-девять градусов. Решение о возможных досрочных каникулах пока остается за муниципальными властями.
