«Астон Вилла» выиграла Лигу Европы

«Астон Вилла» владела весомым преимуществом (17-4 по ударам, 8-1 по угловым, 2,05-0,23 по xG). На 41-й минуте счет открыл Юри Тилеманс, в самой концовке первого тайма Эмилиано Буэндиа забил второй. На 58-й минуте Морган Роджерс установил окончательный результат. Роджерс и Буэндиа отметились еще и ассистами.

«Астон Вилла» впервые выиграла Лигу Европы. В далеком 1982 году клуб из Бирмингема брал Кубок европейских чемпионов. А вот для главного тренера «Виллы» Унаи Эмери это уже пятая победа в Лиге Европы. Ранее экс-тренер московского «Спартака» трижды взял трофей с «Севильей» и еще раз с «Вильярреалом».

В АПЛ «Астон Вилла» идет на четвертом месте и уже гарантировала себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Накануне победу в АПЛ отпраздновал лондонский «Арсенал», ставший сильнейшим клубом Англии 22 года спустя.