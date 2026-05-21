«Сливочный шок». Миронов потребовал от Минпромторга объяснить рост цен на мороженое

В России в настоящее время отсутствуют объективные экономические предпосылки для увеличения стоимости мороженого. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с информационным агентством ТАСС . Политик подчеркнул необходимость проведения разъяснительной работы с профильными предприятиями, чтобы предотвратить неоправданное повышение цен на данную продукцию.

Миронов обратил внимание на резкий рост цен на мороженое в мае текущего года, выразив недоумение в связи с повторением аналогичной ситуации, наблюдавшейся годом ранее. По его оценкам, расходы на приобретение мороженого для семьи из трех человек сегодня способны достигать 400–500 рублей, что является неподъемной суммой для многих родителей. Парламентарий указал на очевидное стремление производителей извлечь сезонную сверхприбыль: повышение цен произошло на фоне изначально высокой доходности этого рыночного сегмента.

«Настало время, чтобы Минпромторг и отраслевые ассоциации провели разъяснительную работу с производителями и исключили необоснованное повышение стоимости популярного продукта», — приводит слова Миронова ТАСС.

Кроме того, политик отверг доводы о колебаниях курса рубля, назвав их неубедительными, поскольку нынешний курс национальной валюты благоприятен для импортных операций.

«Производители часто объясняют рост цен подорожанием сырья и ингредиентов, однако молоко, сливочное масло, сливки и сахар хотя и подорожали, но не так значительно», — добавил он.

Увеличение расходов на упаковочные материалы, по мнению Миронова, также заслуживает доверия, так как не оказывает решающего влияния на конечную цену мороженого.

В завершение он отметил, что ссылки на удорожание логистики тоже не выдерживают критики: эти издержки в равной степени отражаются на транспортировке всех товарных групп и не могут служить уникальным оправданием именно для данного сегмента рынка.

