«Смертельная тишина под ногами». В 10 регионах России зафиксировали укусы змей

С приходом весны повысилась активность гадюк и других змей. В Ленинградской области зафиксирован летальный исход от укуса пресмыкающегося — погиб мужчина. С начала мая пострадавшими числятся уже девять жителей этого региона. Число обращений в медицинские учреждения растет, а популяция змей в текущем году превышает обычные показатели. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на региональные министерства здравоохранения.

Биологи объясняют нашествие змей климатическими условиями: снежная зима и раннее потепление в марте позволили рептилиям хорошо пережить холода и выйти из зимней спячки раньше времени. В мае у гадюк и ужей начинается брачный сезон, что делает их заметно более агрессивными. На юге России и в регионах Северного Кавказа серьезную опасность представляет гюрза. В отличие от гадюки, она не пытается уползти при встрече с человеком, а замирает на месте и затем атакует.

Яд гюрзы способен привести к ампутации конечности или летальному исходу. Врач Дмитрий Карпенко напомнил, что змея кусает исключительно в целях самозащиты. В качестве средств защиты рекомендуются высокие резиновые сапоги и плотные брюки. При столкновении с гадюкой запрещено совершать резкие телодвижения — необходимо замереть и плавно отступить назад.

Если укус уже произошел, следует немедленно вызвать скорую помощь, обездвижить пострадавшую конечность и употреблять большое количество воды. Категорически запрещается накладывать жгут, пытаться отсасывать яд ртом или прижигать рану — эти действия гарантированно ведут к некрозу тканей.

Ранее сообщалось о том, что ветеринары Подмосковья рассказали, как спасти питомца при укусе змеи.