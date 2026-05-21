«Скальпель вместо тарелки». Хирургию включили в стандарт лечения ожирения у детей

Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило актуализированную версию стандарта оказания медицинской помощи несовершеннолетним с диагнозом «ожирение». Информация об этом содержится в документе ведомства, текст которого изучило РИА Новости .

Согласно новому регламенту, в перечень диагностических процедур при ожирении теперь включены первичный прием и консультация врача-диетолога. Также скорректирован список лечебных мероприятий: предусмотрен ежедневный осмотр ребенка хирургом, а также две консультации детского эндокринолога (первичная и повторная).

В обновленный стандарт добавлен раздел, посвященный хирургическим, эндоскопическим и эндоваскулярным методикам лечения ожирения. В рамках лапароскопических вмешательств разрешены продольная резекция желудка, желудочное шунтирование и бандажирование желудка.

4 марта руководитель Центра лечения и профилактики метаболических заболеваний и ожирения НМИЦ эндокринологии Минздрава России Ольга Васюкова сообщила, что в стране диагноз «ожирение» фиксируется у каждого десятого учащегося первого класса и у каждого третьего подростка.

Ранее сообщалось о том, что более 50% жителей России страдают от лишнего веса.