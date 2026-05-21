«Серая пыль в пачке — брак». В Роспотребнадзор рассказали, как выбрать качественный чай

Ежегодно 21 мая в мире отмечают Международный день чая. О том, как выбрать качественный напиток, в интервью РИА Новости рассказали представители пресс-службы Роспотребнадзора.

«При покупке чая в первую очередь следует обратить внимание на целостность упаковки – она должна быть неповрежденной, изготовленной из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. На маркировке обязательно должны быть указаны название продукта, состав, адрес изготовителя, дата упаковки, масса, условия хранения и срок годности», - сообщили в ведомстве.

Сотрудники Роспотребнадзора добавили, что чайный лист обязан быть одинаковым по цвету и размеру. Недопустимо наличие изломанных фрагментов, стеблей или посторонних примесей. Если сухой черный чай отливает «ржавым» или коричневатым тоном, это сигнал о среднем качестве. А присутствие чайной пыли или сероватого оттенка считается браком.

В заключение в ведомстве отметили, что чай обладает высокой биологической и пищевой ценностью благодаря катехинам, кофеину, L-теанину, танинам и теафлавинам. Эти компоненты обеспечивают антиоксидантный, противовоспалительный и антимикробный эффект для организма человека.

