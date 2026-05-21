«Спасибо за всё». Волейболистка Екатерина Любушкина уходит из «Локомотива»

Капитан и блокирующая волейбольного клуба «Локомотив» из Калининграда Екатерина Любушкина приняла решение покинуть команду. О ее уходе после трех лет сотрудничества сообщается в официальных аккаунтах клуба в социальных сетях.

Спортсменка присоединилась к «Локомотиву» в 2023 году. За время выступлений в калининградской команде она завоевала золото чемпионата России и Кубок страны в 2025 году, а годом ранее, в 2024 году, стала серебряным призером Суперлиги.

В клубе поблагодарили волейболистку за поддержку товарищей по команде, высокую самоотдачу и вклад в общие результаты, пожелав успешного продолжения спортивной карьеры.

Екатерине Любушкиной 36 лет. Она входит в число наиболее титулованных российских волейболисток. Ранее спортсменка защищала цвета московского «Динамо», «Заречья-Одинцово», «Тулицы», а также выступала в итальянском чемпионате. В составе национальной сборной России Любушкина становилась чемпионкой Европы и неоднократно занимала призовые места на международных соревнованиях.

Ранее сообщалось о том, что волейболистка Маркова получила предложение выступать за сборную Турции.