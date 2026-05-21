В трёх городах России работодатели массово предлагают зарплаты от 100 тысяч рублей

Работодатели Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска чаще других предлагают соискателям заработную плату от 100 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на аналитиков сервисов сообщает РИА Новости .

Как уточняется в сообщении, наиболее высокая доля подобных вакансий зафиксирована в столице. В Санкт-Петербурге первое место по этому показателю занимает транспортная отрасль (59%), далее следуют стажировки и вакансии для студентов (53%), а также сфера IT, интернета и телекоммуникаций (48%). В Москве зарплату от 100 тысяч рублей чаще всего предлагают в транспорте и логистике (64%), строительстве и недвижимости (63%), а также в производстве и агропромышленности (59%).

Красноярск также демонстрирует высокий уровень доходных предложений: здесь лидируют строительство и недвижимость (55%), а также транспорт и логистика (54%). Омск вошел в число городов-лидеров по транспортной сфере (52%) и стажировкам (50%).

В Казани, по результатам анализа, наибольшая доля высокооплачиваемых вакансий отмечена в строительстве (50%), транспорте и логистике (48%) и стажировках (45%). В Краснодаре лучшие показатели у строительства и недвижимости (41%) и транспортной отрасли (38%). При этом доля вакансий для студентов с зарплатой от 100 тысяч рублей в Краснодаре достигает 32%.

В ходе исследования специалисты «Работа.ру» и «СберПодбор» изучили более 200 тысяч вакансий, открытых в первом квартале 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что средняя зарплата россиян в 2029 году вырастет до 132,1 тысячи рублей.