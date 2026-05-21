«Акрон» и махачкалинское «Динамо» победили в первых стыковых матчах

Состоялись первые стыковые матчи за право играть в РПЛ. В обеих играх сильнее оказались представители высшего дивизиона: «Акрон» обыграл «Ротор», а махачкалинское «Динамо» одолело «Урал».

Судьи снова против «Урала»?

Махачкалинское «Динамо» забило единственный мяч в Екатеринбурге уже на пятой минуте. Миро пробил головой после отскока от перекладины в первой же атаке гостей.

Голкипер уральцев Александр Селихов выбил мяч с ленточки, но арбитр Антон Фролов указал, что мяч уже пересек линию ворот. ВАР подтвердил гол. Но главный вопрос в том, что ни один повтор не позволяет убедительно утверждать, что гол был.

«Я видел повтор и был спокоен, потому что гола нет. Возможно, я плохо вижу. Но когда хожу к окулисту, вроде все нормально. Я вижу, что гола не было. Возможно, я ошибаюсь», — сказал главный тренер «Урала» Василий Березуцкий.

Но все это обмен мнениями. Вряд ли кто-то сможет представить неопровержимые доказательства своей точки зрения.

Год назад «Урал» уже пострадал в стыках от спорного судейского решения. Тогда Сергей Иванов отменил гол в ворота «Ахмата», позже ЭСК признала ошибочность судейского решения. Благодаря этому грозненцы остались в РПЛ.

В отчетном матче у уральцев было достаточно времени, чтобы завершить игру с положительным результатом. Но Махачкала занялась тем, что у нее получается лучше всего: сушить игру. И в итоге счет не изменился.

«Акрон» победил благодаря участнику чемпионата мира

После завершения чемпионата РПЛ «Акрон» отправил в отставку Заура Тедеева. В стыки тольяттинцы пошли с его ассистентом Муратом Исхаковым. Рискованный шаг был призван встряхнуть команду: «Акрон» провалил весну, в защите был проходной двор.

В состав «Акрона» вернулся Артем Дзюба, который пропустил два последних матча чемпионата из-за повреждения. Ветеран отыграл с «Ротором» все 90 минут, но главным героем стал другой нападающий тольяттинцев.

Жилсон Беншимол в самой концовке первого тайма отреагировал на скидку партнера, а в начале второго забил головой — 2:0. Накануне сборная Кабо-Верде опубликовала окончательную заявку на чемпионат мира — Беншимол в списке. Так что в ворота «Ротора» забивал будущий участник мундиаля. Отчего волгоградцам, конечно, не легче.

Беншимол же довел число голов в сезоне за «Акрон» до 12. Это больше, чем у Дзюбы (8). Правда, четыре мяча легионер забил в Кубке России, а Артем в этом турнире на поле не выходил.

Что дальше

Ответные матчи пройдут 23 мая. Теперь хозяевами будут клубы РПЛ. Понятно, что и «Динамо», и особенно «Акрон» являются фаворитами противостояний. На их стороне и свое поле, и преимущество после первых матчей.