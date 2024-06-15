Певица Лолита оценила идею ввести дресс-код для артистов

Артистка Лолита Милявская выступила против введения дресс-кода для артистов, выразив надежду, что в Госдуме «успокоятся со временем и все будет нормально». Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, коллеги по цеху считают, что жарко работать, прежде всего тем, кто работает вживую.

Певица считает, что концерты создаются для того, чтобы выступающий не думал об одежде.

По ее мнению, артистка посетила премию телеканала МУЗ-ТВ пришла в довольно скромном платье. Также она анонсировала возвращение своих концертов, которые запланированы на осень.