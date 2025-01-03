Пятнадцать тысяч человек могут принять участие в «Лыжне России» в Химках

Пятнадцать тысяч человек могут принять участие во всероссийских соревнованиях «Лыжня России», которые пройдут в феврале в Химках. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

Местом проведения мероприятия станет трасса Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Регистрация участников откроется 9 января на сайте Госуслуг.

Принять участие в соревнованиях могут все желающие жители в возрасте от 12 лет. Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 10 километров. Помимо этого, в рамках мероприятия пройдет костюмированный забег на километр.

Турнир объединяет спортсменов со всей страны. В этом году он пройдет уже в 43-й раз.