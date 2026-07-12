Штормовое предупреждение: Подмосковье предупредили о новом ударе стихии 13 июля

В понедельник, 13 июля, на Москву и область обрушатся ливень, гроза и град, порывы ветра могут достигать 13–18 метров в секунду. Об этом предупреждает комплекс городского хозяйства столицы со ссылкой на прогнозы синоптиков.

В Москве объявлено оперативное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, в понедельник в столице ожидаются кратковременные, но сильные дожди, местами с грозой и градом. Порывы ветра при грозе могут достигать 13–18 метров в секунду.

Специалисты рекомендуют жителям проявлять повышенную осторожность: по возможности оставаться в помещении, избегать нахождения рядом с рекламными конструкциями и линиями электропередачи, а также не парковать автомобили под деревьями — ветки могут не выдержать порывов.

В пресс-службе городского хозяйства отметили, что коммунальные службы переведены на усиленный режим работы для оперативного реагирования на возможные последствия. Информация о погоде будет обновляться в официальных каналах.

Ранее сообщалось, что желтый уровень погодной опасности продлили в Москве.