Массовое отравление на отдыхе: 30 туристов попали в больницу после ужина в отеле Турции

Около 30 постояльцев элитного отеля на турецком курорте были госпитализированы с признаками острого пищевого отравления. В настоящее время профильные ведомства проводят проверку качества питания и воды в гостиничном комплексе. Об этом сообщает Turizmnews, передает Газета.ру.

Подробности инцидента на курорте

На популярном турецком курорте Кушадасы (провинция Айдын) зафиксирован случай массового недомогания среди отдыхающих. По информации турецких СМИ, около 30 человек, среди которых есть иностранные граждане, обратились за медицинской помощью после посещения ресторана в пятизвездочном отеле, расположенном в районе Сахиль Сителери.

Основные жалобы пострадавших включали сильную тошноту, рвоту, боли в животе и высокую температуру. Симптомы проявились вскоре после приема пищи по системе «все включено». Бригады скорой помощи доставили заболевших в ближайшие медицинские учреждения; часть пациентов была выписана после оказания первичной помощи, остальные продолжают оставаться под наблюдением врачей.

Ход расследования

В связи с произошедшим инцидентом турецкие власти инициировали официальное расследование. На территорию отеля оперативно прибыли сотрудники санитарных служб и представители профильных ведомств. Специалисты провели изъятие образцов продуктов питания и взяли пробы воды из системы водоснабжения гостиницы для проведения лабораторной экспертизы. На данный момент устанавливаются точные причины массового заболевания, а правоохранительные органы проводят собственную проверку по факту жалоб отдыхающих.