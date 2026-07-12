Башмет и Хабенский объединились в подольской усадьбе: «Евгения Онегина» показали под открытым небом

В усадьбе Плещеево в Подольске второй раз прошел музыкальный спектакль «Евгений Онегин» в постановке народного артиста СССР Юрия Башмета. В этом году к проекту «Путь Чайковского» впервые присоединился Константин Хабенский — вместе с Ольгой Литвиновой он прочитал пушкинские строки в авторской версии. Оперные сцены исполнили солисты ведущих театров Москвы и Петербурга, а за пультом Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» стоял сам маэстро.

Вечер 11 июля в подольской усадьбе Плещеево стал настоящим театральным событием. Юрий Башмет, уже более десяти лет возрождающий в России жанр музыкально-литературной композиции, представил публике обновленную версию «Евгения Онегина». Впервые в проекте принял участие Константин Хабенский — его голос в дуэте с Ольгой Литвиновой придал пушкинскому тексту новую глубину.

Световые и видеоэффекты в сочетании с древними стенами усадьбы создали эффект полного погружения. Зрители находились в шаге от сцены, что позволило каждому ощутить себя частью действия. Маэстро Башмет отметил, что особенно приятно возвращаться в уже знакомые места — усадьба Плещеево второй год подряд становится точкой на карте «Пути Чайковского».

Концерт прошел при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, администрации Подольска и Президентского фонда культурных инициатив. Организаторы планируют продолжить традицию и в следующем сезоне, расширяя географию проекта и привлекая новых звездных участников.