Абхазы с матами прогнали туристок в купальниках от «сакрального» водопада

Жительница Нижнего Новгорода рассказала о неприятном инциденте во время поездки в Абхазию — на водопадах Ткуарчалского района местные жители в грубой форме потребовали, чтобы она и ее подруга немедленно ушли и оделись, пишет SOCHI1.RU .

Абхазия этим летом стала одним из популярных направлений у российских туристов — авиакомпании открыли прямые рейсы из многих городов, и многие отдыхающие приезжают в республику впервые. Однако не все знакомы с местными обычаями, что порой приводит к конфликтам. Девушка из Нижнего Новгорода поделилась с сочинским изданием историей, которая едва не испортила весь отдых.

Девушка вместе с подругой отправилась на экскурсию к водопадам Ткуарчалского района — собирались сделать красивые фото в купальниках и парео. По их словам, гид не предупреждал о запретах, а табличек рядом не было. Когда они уже выбрали ракурсы, к ним подошли двое мужчин из другой группы и начали грубо требовать покинуть воду и одеться. При этом, как отмечает Альбина, они использовали нецензурную лексику и угрожали. Гид стоял в стороне, разговаривал с ними на абхазском, улыбался, и только после угроз вмешался, посоветовав девушкам подчиниться.

Этнолог Инга Шамба пояснила, что в Абхазии горные водоемы испокон веков считаются священными — там нельзя шуметь, ругаться, раздеваться и тем более купаться, за исключением специально разрешенных мест. Это часть кодекса чести Апсуара, в рамках которого местные жители даже без разрешения старших не могли собирать травы или пить воду из родников. Однако, по ее словам, оскорблять женщин — тоже нарушение этих же обычаев.

Сама Альбина считает, что ответственность лежит на принимающей стороне — отелях и гидах, которые должны заранее информировать гостей о правилах поведения. В ее гостинице предупредили только о штрафах за купальники вне пляжа, но не о сакральности водопадов. Туристка планирует требовать компенсацию за испорченную экскурсию и советует будущим путешественникам изучать местные традиции заранее, чтобы не попасть в подобную ситуацию.