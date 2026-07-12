Десятки туристов госпитализированы в Турции после обеда в отеле

Около 30 туристов были госпитализированы с симптомами острого отравления в пятизвездочном отеле на курорте Кушадасы в Турции. Как сообщает Turizmnews, пострадавшие жаловались на тошноту, рвоту, боли в животе и высокую температуру после приема пищи по системе «все включено». На место вызваны бригады скорой помощи, часть пациентов уже отпущена, другие остаются под наблюдением врачей. По факту инцидента начато расследование.

ЧП произошло в одном из отелей района Сахиль Сителери на популярном курорте западной Турции. По предварительным данным, симптомы отравления появились у гостей после обеда или ужина — точное время и блюдо устанавливаются. Туристы, включая семьи с детьми, обращались за помощью с характерными признаками интоксикации.

Власти курорта оперативно отреагировали: на месте работали несколько бригад скорой помощи, пострадавших доставили в ближайшие больницы. Состояние большинства пациентов врачи оценивают как стабильное, некоторые уже выписаны после первичного лечения. Однако часть отдыхающих остается в клиниках для дальнейшего наблюдения.

Администрация отеля пока не дала официальных комментариев, однако, по данным источников, сотрудники заведения сотрудничают с санитарными службами. Расследование должно установить, была ли причиной отравления конкретная партия продуктов или нарушения санитарных норм на кухне. Туристам, находящимся в других отелях Кушадасы, рекомендовано следить за самочувствием и при необходимости обращаться к врачам.