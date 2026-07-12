Ограничения сняты во Внуково, Домодедово и Жуковском

Росавиация сняла временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани вернулись к штатному режиму работы.

Вечером, 12 июля, Росавиация объявила о полном снятии временных ограничений в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Жуковский. Авиагавани перешли на обычный график обслуживания рейсов. Ограничения были введены накануне из-за сложных метеоусловий: на столицу обрушился суперциклон с ливнями и шквалистым ветром.

Пассажирам рекомендовано уточнять статус своих рейсов на онлайн-табло аэропортов. В Росавиации подчеркнули, что решение о снятии ограничений принято после стабилизации обстановки. Метеорологи продлили желтый уровень погодной опасности в Москве, но аэропорты продолжают работу без дополнительных запретов. Оперативные службы держат ситуацию под контролем.

Ранее также сообщалось, что ПВО сбила за сутки около 300 БПЛА в Подмосковье. Об этом говорил мэр столицы Сергей Собянин.