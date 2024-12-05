Пластический хирург Байрамукова оценила состояние здоровья Пугачевой по фото

У Аллы Пугачевой имеются серьезные проблемы со здоровьем. К такому выводу на основании анализа фотографий и видео артистки пришла пластический хирург Мадина Байрамукова.

Так, у Примадонны есть проблемы с суставами. Об этом говорит ее походка и замедленные движения, пояснила врач.

Байрамукова также предположила, что, несмотря на проблемы со здоровьем, Пугачева по-прежнему следит за своей внешностью. По мнению эксперта, около полутора лет назад артистка делала подтяжку лица, поэтому певица выглядит довольно хорошо.

Хирург обратила внимание на морщинистую сетку около глаз звезды и отметила, что та выглядит не так молодо, как ей хотелось бы.

Ранее сообщалось о том, что отощавшую до неузнаваемости Пугачеву заметили на улицах Кипра.