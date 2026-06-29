«Плевать на детей»: Катя Гордон назвала войну Елену и Романа Товстиков омерзительной

Спустя год после скандального расставания бывшие супруги Елена и Роман Товстик продолжают публичные скандалы. Бизнесмен высказывается через адвоката, а его бывшая жена регулярно критикует его в социальных сетях, пишет The Voice.

Фото: [ соцсети ]

На этот раз Елена опубликовала пост, в котором попыталась выставить экс-избранника плохим отцом. Она обнародовала фрагмент переписки с Романом, чтобы доказать, что он отказывается оплачивать нужды детей. По ее словам, Товстик платит только за еду, а все остальные расходы — сады, кружки, тренировки и летние лагеря — игнорирует.

В подтверждение своих слов Елена также опубликовала видео с плачущей дочерью, которая не хочет проводить время с отцом. Кроме того, она заявила, что Роман оставил ее, когда у нее были проблемы со здоровьем: порванный грудной имплант и повышенный сахар, приближающийся к диабету.

По мнению женщины, бизнесмен разрушил семью ради новой жизни и любви к другой женщине — Полине Дибровой.

«Он использует все ресурсы и деньги, чтобы избавиться от меня, при этом говоря о заботе о детях», — написала Елена.

В конфликт вмешалась Катя Гордон, которая ранее представляла интересы Елены. Она жестко раскритиковала обе стороны.

«Вам обоим на детей плевать. Просто омерзение», — написала она.

Многие пользователи согласились с мнением юриста и призвали Елену перестать публиковать подобные сообщения и выйти из роли жертвы.

Адвокат Романа заявил, что порядок общения с детьми был установлен судом, но из-за действий Елены исполняется произвольно и не в полном объеме. Из-за нарушения этого порядка ведется исполнительное производство, и судебный пристав вынес постановление о временном ограничении Елены в праве выезда из страны.

Ранее Полина Диброва рассказала, как вместе с Романом Товстиком покоряла Тибет.