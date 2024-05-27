Почти 150 тыс. человек стали участниками в проекте «Парк Победы. Главный патриотический»

За первый месяц работы проекта «Парк Победы. Главный патриотический» в нем приняли участие почти 150 тыс. человек. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Отмечается, что проходящий благодаря Музею Победы и столичному правительству проект в парке на Поклонной горе начался 27 апреля. В минувшем году его участниками стали почти 200 тыс. человек.

Добавляется, что для посетителей в парке представлены свыше 60 тематических интерактивных площадок, где реконструкторы воссоздают атмосферу 40-х годов прошлого века, бесплатные экскурсии и мастер-классы, спортивные соревнования, выставки оружия и спецтехники и другое.

Уточняется, что наибольший интерес у посетителей вызвала выставка трофейной техники, захваченной российскими войсками в ходе спецоперации. Там представлены свыше 30 образцов военной техники производства 12 стран.

Поясняется, что выставка будет работать до середины осени.