В Павлово-Посадском ликвидировали лесной пожар
Комлесхоз: лесной пожар ликвидировали в Павлово-Посадском
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В среду, 9 сентября, на территории лесного фонда Московской области обнаружили один пожар, жители сообщили об очаге возгорания в 1,2 км от деревни Малыгино Павлово-Посадского округа по телефону 112. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
Информацию передали на пульт Региональной диспетчерской службы Мособлкомлеса, в ликвидации пожара приняли участие четыре человека личного состава лесопожарных формирований и две единицы техники. Причиной стали нарушения правил пожарной безопасности гражданами, подозреваемых в поджогах устанавливают - ведутся следственные действия.
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