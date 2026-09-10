Подмосковные спортсмены завоевали медали второго этапа чемпионата России по суперкроссу

Подмосковные спортсмены заняли призовые места практически во всех классах в рамках второго этапа чемпионата и первенства России по суперкроссу серии RGP MX, которые прошли 5 сентября на трассе «RRG MOTO» в Крылатском в Москве. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Никита Васьков (Сборная Московской области – АНО «ММТ Мотоспорт») одержал победу в классе SX-85, Артем Костенко (Сборная Московской области – Flower of life racing team) - занял третье место. Артем Севостьянов (Сборная Московской области – АНО «ММТ Мотоспорт») занял первое место в классе SX-125 2Т, Илья Хабиров (Сборная Московской области – АНО «ММТ Мотоспорт») - второе в классе SX-2.

Кроме того, Артемий Назаров (Сборная Московской области – АНО «ММТ Мотоспорт»), Семен Рыбаков (Сборная Московской области – АНО «ММТ Мотоспорт») и Владислав Леонов (Сборная Московской области – АНО «ММТ Мотоспорт») заняли первое, второе и третье место соответственно в «королевском» классе SX-1.

Участниками состязаний стали 5 9 спортсменов из 19 регионов России, третий этап чемпионата и первенства России по суперкроссу пройдет в субботу, 12 сентября, в Санкт-Петербурге.

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