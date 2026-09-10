После мощного удара Солнца: какой будет магнитная обстановка 11 сентября и что ждать метеозависимым

После серии геомагнитных возмущений в начале сентября специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН представили прогноз космической погоды на 10 и 11 сентября.

Пик активности пришелся на 8 и 9 сентября, когда Земля испытала воздействие 2 последовательных выбросов плазмы. Эти события вызвали магнитные бури уровня G1. К утру 10 сентября основная фаза шторма завершилась, однако магнитосфера должна оставаться возмущенной.

10 сентября ожидается постепенное ослабление геомагнитной активности. По расчетам на основе данных ИКИ РАН, индекс Kp будет находиться в диапазоне от 3 до 4 баллов, а максимальные значения прогнозируются вечером. Вероятность магнитной бури уровня G1 или выше оценивается как низкая.

Солнечный ветер 10 сентября начнет терять скорость и постепенно вернется от значений 600–700 км/с к примерно 400 км/с. При этом межпланетное магнитное поле сохранит преимущественно отрицательную ориентацию, что будет препятствовать полному восстановлению магнитосферы.

11 сентября ожидается новый всплеск геомагнитной активности. Его связывают с ускоренными потоками плазмы из корональных дыр на Солнце. По предварительным данным, максимум Kp-индекса может достигнуть 4 баллов.

Наиболее заметные возмущения прогнозируются 11 сентября во второй половине дня — с 15:00 до 21:00 по московскому времени.