Жители Нижегородской области сообщали о наблюдениях НЛО около 26 раз. Такие данные приводит портал ufoseti.org . Неопознанные объекты замечали, в частности, в Нижнем Новгороде, Дивееве, Семенове, Богородском округе и Сарове, сообщил newsnn.ru. Редакция собрала самые необычные истории о загадочных явлениях.

Местный житель Александр Угрюмов рассказал, что в 2019 году заметил нечто по дороге в Нижний Новгород со стороны Семенова. Это произошло вечером на участке между Сырохватово и Рекшино. По словам очевидца, объект напоминал темный приплюснутый аппарат шестиугольной формы.

«В длину метров 50, в ширину около 30, внизу продольно по центру огни в два ряда, поперек тоже огни крестом, красные и оранжевые. Вывалилась из облаков слева по ходу движения (облака низко были), почти на месте развернулась. Разворачивалась довольно неуклюже, похожа на самолет… и унеслась куда-то в сторону, откуда я ехал», — отметил нижегородец.

Еще один случай Угрюмов снял на видео в Дивееве. По его словам, запись была сделана поздним вечером в августе 2022 года.

«Похоже на какое-то сияние, на камере выглядит, как тарелка. Двигался медленно по прямой, потом завис и пропал», — поделился очевидец.

Другой раз мужчина наблюдал странное небесное тело уже из окна своей квартиры в Нижнем Новгороде в том же году.

«Летел объект треугольной формы. Я подумал, что самолет, но у него красные точки, а этот светится, как звезда. Это было очень-очень ярко и летело медленно», — написал на форуме нижегородец.

Михаил поделился, что в 2014 году во время прогулки с собакой рядом с Богородском заметил в небе необычный треугольный силуэт. Внимание мужчины привлекла яркая точка, которая постепенно становилась все заметнее.

«Была осень. Наверное, октябрь или конец сентября. Объект треугольной формы двигался по направлению юго-восток (от Нижнего Новгорода в сторону Москвы). Сначала привлекла внимание яркая звезда на небе, затем прямо над головой пролетел треугольник. В центре его был овал мутно темно-белесого цвета. Он светился изнутри», — сообщил он.

Объект двигался медленно, совершенно бесшумно и без каких-либо видимых следов двигателей. Позже, по словам нижегородца, он снова увидел похожую конструкцию в небе. На этот раз она летела в обратном направлении по тому же маршруту.

«Еще у нас круги в небе вращались часа три, наверное. Это видели человек пять, я, мои соседи. Они были очень огромные и вращались, я даже бинокль принес и смотрел через него. В общем, эти НЛО везде», — уточнил нижегородец.

Артем Николаев в 2015 году стал свидетелем движения необычного явления во время пробежки в деревне, расположенной рядом с Саровом. По его словам, было около 23:00, когда он остановился возле школьных турников и посмотрел на звездное небо. Внезапно там появился летящий аппарат.

«Угловые размеры — приблизительно пять градусов. Траектория прямолинейная: строго на юг, горизонтально, не меняя высоты, но будто бы с небольшим ускорением. Высота полета — приблизительно 100 метров», — сообщил нижегородец.

Жительница Кстова Марина сообщила о необычном наблюдении, которое произошло 16 августа 2017 года. Около 22:00 она вышла на балкон и заметила яркую точку на звездном небе. Сначала женщина решила, что это самолет, однако объект двигался слишком медленно.

«Вдруг точка как будто остановилась и начала мигать разными цветами. Я сначала думала, что мне показалось, но когда она еще раз засветилась, подумала, надо ее заснять, а то кому расскажешь — не поверят. Но при наведении камеры она быстро задвигалась и исчезла», — поделилась нижегородка.

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