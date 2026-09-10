Ведьм под запрет: духовенство требует выкорчевать оккультизм из медиа и игр

Представители духовенства в Кемерове выступили с инициативой запретить оккультные темы, посчитав их крайне опасными для подрастающего поколения, сообщил VSE42.RU .

По их мнению, ведьм и колдовство необходимо искоренить из российского медиапространства. Этот вопрос поднимался на форуме Всемирного русского народного собора, который недавно прошел в Кемерове.

Иерей Василий Лосев, возглавляющий секретариат ВРНС, представляя итоговую резолюцию форума, подчеркнул важность ограждения детей от вовлечения в «оккультные неязыческие практики». Кроме того, он призвал остановить распространение «деструктивной информации» в социальных сетях, литературе, компьютерных играх и кинематографе.

Таким образом, под потенциальный запрет могут попасть сюжеты о ведьмах, романтизация смерти и демонических сил, а также оккультизм и демонология в целом. После того как резолюцию утвердит глава форума Патриарх Кирилл, она станет своего рода ориентиром для органов власти при принятии решений, направленных на укрепление семейных ценностей в России.

Ранее священник РПЦ Сосковец высказал мнение, что гадалки получают информацию от бесов и давят на людей.

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