«День строгого поста и молитвы»: почему 11 сентября нельзя брать в руки нож и круглые предметы

Праздник установлен в память о событиях, описанных в Евангелиях от Матфея и Марка:

Духовный смысл: Несмотря на скорбный характер события, церковь прославляет твердость духа пророка, его верность истине и готовность принять смерть за правду.

Танец Саломеи: Во время празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады, Саломея, станцевала перед гостями и угодила царю, который пообещал выполнить любое ее желание. По наущению матери Саломея потребовала голову Иоанна Крестителя на блюде.

Обличение царя: Иоанн Креститель открыто критиковал правителя Ирода Антипу за сожительство с Иродиадой, женой его брата. За это пророк был заточен в темницу.

Этот день имеет особые богослужебные и церковные традиции:

Строгий однодневный пост: Верующие исключают из рациона мясные, молочные продукты, яйца и рыбу. Пост установлен в знак скорби о гибели пророка и как духовное противопоставление невоздержанности и пиршествам Ирода.

Всероссийский день трезвости: По решению Священного Синода дата 11 сентября приурочена к борьбе с алкогольной зависимостью, так как гибель святого произошла во время пира. В храмах совершаются молебны об исцелении страдающих пагубными пристрастиями.