«День строгого поста и молитвы»: почему 11 сентября нельзя брать в руки нож и круглые предметы
Православная церковь 11 сентября (29 августа по старому стилю) отмечает один из важнейших праздников — Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Этот день посвящен памяти трагической кончины святого, который приготовил народ к пришествию Иисуса Христа.
Евангельская история и смысл дня
Праздник установлен в память о событиях, описанных в Евангелиях от Матфея и Марка:
- Обличение царя: Иоанн Креститель открыто критиковал правителя Ирода Антипу за сожительство с Иродиадой, женой его брата. За это пророк был заточен в темницу.
- Танец Саломеи: Во время празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады, Саломея, станцевала перед гостями и угодила царю, который пообещал выполнить любое ее желание. По наущению матери Саломея потребовала голову Иоанна Крестителя на блюде.
- Духовный смысл: Несмотря на скорбный характер события, церковь прославляет твердость духа пророка, его верность истине и готовность принять смерть за правду.
Традиции, однодневный пост и День трезвости
Этот день имеет особые богослужебные и церковные традиции:
- Строгий однодневный пост: Верующие исключают из рациона мясные, молочные продукты, яйца и рыбу. Пост установлен в знак скорби о гибели пророка и как духовное противопоставление невоздержанности и пиршествам Ирода.
- Всероссийский день трезвости: По решению Священного Синода дата 11 сентября приурочена к борьбе с алкогольной зависимостью, так как гибель святого произошла во время пира. В храмах совершаются молебны об исцелении страдающих пагубными пристрастиями.
- Развенчание народных мифов: В этот день церковь призывает воздерживаться от увеселений. При этом священнослужители напоминают, что распространенные народные приметы (например, запрет резать круглые продукты или беречься от использования ножа) являются лишь суевериями и не имеют отношения к церковному уставу.