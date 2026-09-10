Артефакты найдены: что скрывают от общественности в деле Усольцевых

В районе исчезновения семьи Усольцевых с 5-летней дочерью в Красноярском крае нашли некие артефакты. Глава отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщил, что предметы действительно представляют интерес, однако раскрывать подробности пока нельзя из-за продолжающегося следствия, пишет ТАСС.

Сергеев отметил, что поиски семьи, вероятно, будут продолжены, но уже не в ежедневном и масштабном формате, как в прошлом году.

Ирина, Сергей и их 5-летняя дочь Арина Усольцевы исчезли в сентябре 2025 года во время туристического похода в Кутурчинском Белогорье под Красноярском. В поисках участвовали более 1,5 тыс. человек из разных регионов России, однако результатов они не принесли. Основной версией следствия остается несчастный случай.