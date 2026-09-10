Около 90 БПЛА в небе: Ростовскую область 10 сентября атаковали ночью ВСУ — что известно
Ночью 10 сентября над Ростовской областью сбили около 90 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, передает Лента.ру.
Атаке подверглись Каменск-Шахтинский, Таганрог, Новошахтинск, Волгодонск и 16 районов области.
В Миллеровском районе из-за падения обломков БПЛА повреждены 2 частных дома и автомобили. Повреждение линии электропередачи привело к временному отключению электричества в 4 частных домах. На местах работают экстренные службы.
В Тарасовском районе после падения обломков загорелась сухая трава. Возгорание оперативно потушили.
Другая информация уточняется.