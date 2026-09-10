Осень — это не просто сезон дождей и ветров. Это время, когда хочется выглядеть безупречно, несмотря на туманы и перепады температуры. Стилист Елена Ковальчук рассказала, как собрать гардероб, который выдержит и промозглый сентябрь, и бабье лето, и внезапные ливни. По ее словам, чтобы чувствовать себя уверенно в любой ситуации, не нужно скупать полмагазина. Эксперт назвала десять базовых позиций, с которыми осень можно встречать во всеоружии, сообщил vostokmedia.com.

Основа гардероба: десять базовых вещей

Главным элементом капсулы на теплую осень становится тренч. Эта вещь, по словам стилиста, одинаково уместна и в офисе, и на прогулке, и даже в путешествии. Помимо тренча, в список базовых позиций вошли:

кожаная куртка с высоким воротом;

брюки с защипами — стильная альтернатива классическим моделям;

трикотажный верх для многослойных решений;

приталенная рубашка белого или голубого оттенка;

прямые джинсы;

юбка-миди.

Завершают образ аксессуары и обувь: объемная сумка из качественных материалов, лоферы на тонкой подошве и туфли-лодочки на низком каблуке, которые стилист называет идеальным вариантом для повседневной носки.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина ]

Свобода вместо дресс-кода

Ковальчук подчеркивает: сегодня нет строгого дресс-кода, мода стала более свободной и расслабленной. Для офиса эксперт рекомендует выбирать структурированные образы — брюки с защипами, рубашку и тренч. Для учебы или прогулки подойдут расслабленные комплекты: джинсы, уютный джемпер и та же куртка, но уже расстегнутая.

Что остается, а что уходит

Стилист дает четкий ответ: базовый трикотаж — водолазки и джемперы — остается с нами. Прямые джинсы тоже никуда не уходят. А вот обувь стоит пересмотреть. Если лоферы выглядят «пыльными» или имеют массивную платформу, пора присмотреться к современным моделям на тонкой подошве из мягкой кожи.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Алексей Селиверстов ]

Сумка и цветовая палитра

Если выбирать между миниатюрной сумочкой и экземпляром покрупнее, лучше остановиться на втором варианте. Средний размер, по мнению эксперта, выглядит выигрышнее, а универсальность — всему голова. Главное — качественные материалы, чтобы образы выглядели дорого.

В палитре актуальны красный, баклажановый, терракотовый, коричневый, цвет кофе, оттенки карамели и горького шоколада, темно-синий, оливковый, сливочный. Вместо привычного черного и бежевого стилист советует выбирать смелые и глубокие тона.

«В этом сезоне обязательно используйте фактуры: сейчас очень актуальна кожа крокодила, из принтов выбирайте анималистичные», — советует стилист.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина ]

Главный совет при ограниченном бюджете

Самый важный вопрос — что купить в первую очередь, если бюджет ограничен. Ответ стилиста категоричен: инвестируйте в качественный тренч. Он будет служить не один сезон, выручая в любую погоду. А если добавить к нему актуальные цвета и фактуры, образ будет выглядеть дорого и современно.

«Но моей самой главной рекомендацией как стилиста однозначно станет покупка тренча — это позиция №1 в осеннем гардеробе! Бонусом идет еще и то, что его можно носить еще и весной, а также прохладным летом».

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