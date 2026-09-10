Дело о поставках на СВО: обыски прошли у новых свидетелей

У свидетелей по делу о хищении при поставках тушенки в зону специальной военной операции прошли обыски. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

По словам собеседника агентства, по делу были допрошены сотрудники предприятий. В их домах провели обыски.

8 сентября стало известно о заочном заключении под стражу Зинаиды Грищук, работавшей технологом на мясокомбинате. Она стала новой подозреваемой по делу о поставках некондиционных мясных консервов для нужд Минобороны.

В рамках расследования также проходит бывший глава продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения ведомства, полковник Виктор Таразевич. Его считают ключевым участником схемы.

Кроме того, по делу проходят гендиректор Артем Барышков и предприниматель Дмитрий Мизгир, который начал сотрудничать со следствием.