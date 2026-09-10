Батраков получил в пах ногой в матче Лиги чемпионов: арбитр не стал удалять грубияна

В интернете распространились скриншоты эпизода из матча Лиги чемпионов УЕФА между «Галатасараем» и «Спортингом» (1:3), в котором полузащитник турецкого клуба Алексей Батраков получил в пах ногой от соперника.

Полузащитник «Спортинга» Серхи Альтимира грубо сыграл против россиянина в середине первого тайма, когда турецкая команда вела в счете. Норвежский арбитр Эспен Эскос выписал нарушителю желтую карточку, ВАР не стал вмешиваться на предмет возможного удаления.

Батракову потребовалось медицинская помощь, после которой он вернулся на поле. Россиянин был заменен на 64-й минуте.

После матча Окан Бурук раскритиковал судейство Эскоса, отметив два эпизода, которые переломили ход игры: неудаление Альтимиры и несправедливо, на его взгляд, назначенный пенальти в ворота «Галатасарая», после которого «Спортинг» вышел вперед.