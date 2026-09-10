Многие дачники совершают одну и ту же ошибку: едва просушив погреб, они тут же герметично его закрывают и оставляют ждать урожая. Результат не заставляет себя ждать — буквально через несколько дней сырость возвращается. Агроном Кузнецов объяснил, как избежать проблемы, сообщил muksun.fm.

Почему не стоит спешить с закрытием

Осенняя сырость — серьезный повод для просушки, однако сразу перекрывать доступ воздуха специалисты категорически не рекомендуют. Стены и пол еще какое-то время продолжают отдавать накопленную влагу. Если в этот момент прекратить вентиляцию, внутри снова начнет скапливаться конденсат. Особенно остро проблема проявляется при резких перепадах уличной температуры.

«Самое неприятное начинается после просушки. Когда стены становятся сухими, человек закрывает люк и считает, что работа закончена. Но потом он открывает погреб и видит, что капли на потолке все еще есть. Я бы посоветовал дать вентиляции поработать подольше, а закрывать все постепенно», — рассказал агроном Алексей Кузнецов.

Свободный доступ воздуха — залог сухости

Кузнецов советует после просушки не трогать вентиляционные каналы и проследить, чтобы их случайно не завалили ящиками, мешками или строительным мусором. Когда воздух беспрепятственно циркулирует по помещению, лишняя влага уходит гораздо интенсивнее.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина ]

Теплый воздух — враг погреба

Еще одна типичная ошибка — держать люк открытым в теплую и влажную погоду. В таком случае теплый воздух с улицы проникает внутрь, остывает на холодных поверхностях и оседает каплями воды. Проветривать погреб лучше в сухие прохладные дни, когда естественная тяга работает наиболее эффективно.

«Я бы не складывал урожай сразу после того, как помещение высохло. Лучше сначала проверить стены и потолок через день-два. Если они остаются сухими, значит микроклимат уже стабилизировался», — объяснил специалист.

Простая проверка перед закладкой урожая

Перед тем как закладывать запасы, агроном рекомендует провести нехитрый тест. Нужно поднести тонкую полоску бумаги к вытяжному отверстию. Если ее слегка притягивает — тяга в порядке. Если бумага остается неподвижной, вентиляционные каналы придется прочистить.

Итог

По словам Кузнецова, именно грамотная вентиляция после просушки позволяет поддерживать погреб сухим и забыть о плесени и лишней влаге.

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