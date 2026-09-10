Эвкалипт, лимон и гвоздика: врач назвала простой способ вернуть обоняние после простуды
Кузбасский врач Горелкина назвала способы восстановления обоняния после простуды
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]
После простудных заболеваний у многих надолго пропадает способность воспринимать запахи. Как быть в подобной ситуации, пояснила заведующая оториноларингологическим отделением Кузбасского клинического госпиталя для ветеранов войн имени Н. Н. Бурдина Юлия Горелкина, сообщил VSE42.RU.
Медик уточнила, что поствирусная аносмия не означает гибель нейронов. Это временное нарушение работы обонятельных рецепторных клеток, возникающее на фоне отека и воспалительного процесса. По данным специалиста, у большинства пациентов — порядка 70–80% — чувствительность к запахам восстанавливается самостоятельно за три-четыре недели.
Какие меры помогают ускорить возвращение обоняния? В первую очередь это специальная тренировка. Ежедневно по утрам следует вдыхать четыре разных интенсивных аромата. Врач привела в пример эвкалипт, лимон, розу и гвоздику.
Дополнительно рекомендуется промывать нос изотоническим раствором, используя спрей или назальный душ. При сильной заложенности допустимо применять сосудосуживающие средства, но не более трех-пяти дней подряд.
Тем не менее существуют случаи, когда заниматься самолечением нельзя. Если улучшений нет на протяжении трех месяцев, а также при односторонней потере обоняния, которая сопровождается головной болью или кровотечениями из носа, следует обратиться к оториноларингологу или неврологу. Только врач сможет установить настоящую причину недуга и подобрать адекватную терапию.
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