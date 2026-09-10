Эвкалипт, лимон и гвоздика: врач назвала простой способ вернуть обоняние после простуды

После простудных заболеваний у многих надолго пропадает способность воспринимать запахи. Как быть в подобной ситуации, пояснила заведующая оториноларингологическим отделением Кузбасского клинического госпиталя для ветеранов войн имени Н. Н. Бурдина Юлия Горелкина, сообщил VSE42.RU .

Медик уточнила, что поствирусная аносмия не означает гибель нейронов. Это временное нарушение работы обонятельных рецепторных клеток, возникающее на фоне отека и воспалительного процесса. По данным специалиста, у большинства пациентов — порядка 70–80% — чувствительность к запахам восстанавливается самостоятельно за три-четыре недели.

Какие меры помогают ускорить возвращение обоняния? В первую очередь это специальная тренировка. Ежедневно по утрам следует вдыхать четыре разных интенсивных аромата. Врач привела в пример эвкалипт, лимон, розу и гвоздику.

Дополнительно рекомендуется промывать нос изотоническим раствором, используя спрей или назальный душ. При сильной заложенности допустимо применять сосудосуживающие средства, но не более трех-пяти дней подряд.

Тем не менее существуют случаи, когда заниматься самолечением нельзя. Если улучшений нет на протяжении трех месяцев, а также при односторонней потере обоняния, которая сопровождается головной болью или кровотечениями из носа, следует обратиться к оториноларингологу или неврологу. Только врач сможет установить настоящую причину недуга и подобрать адекватную терапию.

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