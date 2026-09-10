Атака БПЛА ВСУ на регионы России 10 сентября: сколько дронов сбито, последствия — что известно
В течение ночи с 9 на 10 сентября 2026 года средства противовоздушной обороны РФ отразили массированную воздушную атаку. Дежурными силами ПВО над территорией 14 российских регионов, включая республики Дагестан, Калмыкия и Крым, а также над акваториями Черного и Каспийского морей были перехвачены и уничтожены 448 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом со ссылкой на официальное заявление Министерства обороны России сообщает информационное агентство ТАСС.
География и параметры отражения массированной атаки БПЛА
Ключевые данные из официальной сводки Министерства обороны Российской Федерации:
- Временной интервал: Воздушные цели уничтожались в период с 20:00 мск 9 сентября до 08:00 мск 10 сентября 2026 года.
- Масштаб перехвата: Уничтожено 448 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
- География действия ПВО: Беспилотники ликвидированы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской и Тульской областями, а также над республиками Дагестан, Калмыкия, Крым, Краснодарским краем и акваториями Каспийского и Черного морей.