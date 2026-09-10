В течение ночи с 9 на 10 сентября 2026 года средства противовоздушной обороны РФ отразили массированную воздушную атаку. Дежурными силами ПВО над территорией 14 российских регионов, включая республики Дагестан, Калмыкия и Крым, а также над акваториями Черного и Каспийского морей были перехвачены и уничтожены 448 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом со ссылкой на официальное заявление Министерства обороны России сообщает информационное агентство ТАСС.