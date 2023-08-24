Почти 25 млн рублей будет выделено на разработку туристической навигации в Рязани
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Около 25 млн рублей выделят на разработку туристической навигации в Рязани. Об этом сообщает 7info со ссылкой на данные системы госзакупок.
Отмечается, что заказчиком выступает управление культуры мэрии города.
Добавляется, что в ход работ предусмотрена установка 40 стел, 31 флагoвого укaзателя и декoративного топпера, 54 информационных стeндов, 22 навигационных пилoнов, 80 триплeксов и 510 декорaтивных пaнелей.
Уточняется, что работы планируется провести в течение 60 дней.