Почти 25 млн рублей будет выделено на разработку туристической навигации в Рязани

Культура и спорт

Фото: [©Александр Поляков/РИА Новости]

Около 25 млн рублей выделят на разработку туристической навигации в Рязани. Об этом сообщает 7info со ссылкой на данные системы госзакупок.

Отмечается, что заказчиком выступает управление культуры мэрии города.

Добавляется, что в ход работ предусмотрена установка 40 стел, 31 флагoвого укaзателя и декoративного топпера, 54 информационных стeндов, 22 навигационных пилoнов, 80 триплeксов и 510 декорaтивных пaнелей.

Уточняется, что работы планируется провести в течение 60 дней.

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