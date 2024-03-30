Почти 30 медалей завоевала сборная Подмосковья на первенстве России по тяжелой атлетике

Сборная Подмосковья заняла первое командное место в трех возрастных категориях на первенстве России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 13-15 и 13-17 лет. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Первенство России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек проходило в Оренбурге. Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Отмечается, что на счету спортсменов из Подмосковья 15 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых наград. По итогам турнира команды девушек 13-15 лет и 13-17 лет и юношеская сборная 13-17 лет стали победителями общекомандного зачета.

Примечательно, что всего в первенстве России принимало участие порядка 400 спортсменов из 45 регионов страны. В каждой возрастной категории выступают как девушки, так и юноши.