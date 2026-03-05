Почти 40 учреждений культуры ремонтируют в Подмосковье по народной программе в 2026 году

В Подмосковье в 2026 году в рамках народной программы «Единой России» ведется капремонт 37 домов культуры и детских школ искусств. Об этом сообщила депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Линара Самединова.

«Это системная работа по выполнению наказов жителей. Мы создаем современные пространства, где растут будущие таланты нашей страны», — сказала она.

К примеру, в Дубне ремонтируют второй корпус хоровой школы. Обновленное здание откроется до конца текущего года.

В Серпухове обновляют Дворец культуры «Исток» общей площадью около 3,5 тыс. кв. м. Историческую часть здания 1860 года постройки сохранят в прежнем виде.

Всего в Подмосковье открыто свыше 1,8 тыс. учреждений культуры. По народной программе «Единой России» строят культурные центры, ремонтируют уже действующие, закупают новое оборудование и инструменты.

С 2021 года по наказам жителей в регионе капитально отремонтировали 14 домов культуры и 13 школ искусств, а также открыли 33 модельные библиотеки.

Помимо этого, подчеркнула Самединова, в рамках народной программы оказывается поддержка специалистам в области дополнительного образования.